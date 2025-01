Chiavari: ricorsi e concessioni demaniali di 7 aziende respinti dal Tar

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Il Tar ha dichiarato improcedibili i ricorsi presentati da 7 stabilimenti contro la delibera n. 247 del 2023, relativa alle concessioni demaniali. Viene così accertata la bontà dell’azione amministrativa del Comune di Chiavari – spiega il sindaco Messuti – Questa mattina, invece, si è tenuta un’udienza relativa ad un altro ricorso portato avanti da un concessionario che non si è riaggiudicato l’area demaniale. Il tribunale amministrativo ha rinviato la decisione al 4 luglio. Il Comune rilascerà le autorizzazioni necessarie agli operatori economici che hanno vinto le procedure di gara per aprire i nuovi stabilimenti per la prossima stagione balneare, fornendo così i servizi necessari, migliorando l’offerta e lo sviluppo del territorio”.

