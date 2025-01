Comunali, oggi tutto il centrodestra alla corte di Bucci per decidere il candidato sindaco

Genova. “Ci vediamo alle 13.00, ma non sarà un pranzo”. La precisazione di Bucci fa sospettare che l’orario di convocazione a stomaco vuoto possa essere una tattica per quagliare velocemente. L’obiettivo è trovare la quadra sul candidato alle elezioni comunali del 2025 a Genova: per questo il presidente, identificato ormai come regista della coalizione in Liguria, ha chiamato a raccolta tutti i leader regionali del centrodestra nel palazzo di piazza De Ferrari. Un vertice che potrebbe risultare decisivo, per quanto di sua competenza.

Ovviamente il governatore, da poche settimane ex primo cittadino, ha già un nome in mente, quello dell’attuale vicesindaco reggente Pietro Piciocchi. Il suo profilo era nella rosa dei candidabili alla Regione prima che Giorgia Meloni prendesse la situazione in mano chiedendo al mayor di fare il grande passo. Gli endorsement maggiori gli sono arrivati dalla Lega, con Matteo Salvini ed Edoardo Rixi a lanciarlo come pretendente a Palazzo Tursi quando ancora dovevano tenersi le elezioni regionali. Lui, del resto, pare già muoversi in quest’ottica e certe dichiarazioni tra le righe lo fanno intendere piuttosto bene.

