Mattino soleggiato con deboli velature in transito in successiva intensificazione con cieli localmente coperti su zone centrali. In serata nubi meno consistenti a partire dalle località più settentrionali: così la previsione di Arpal

VENTI: settentrionali, moderati con raffiche fino a 50 km/h specie allo sbocco delle valli e su località esposte. Valori maggiori sui crinali. Dal pomeriggio temporanea rotazione da meridione su estremi della regione

