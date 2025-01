Calizzano. Ancora un morto sul lavoro in provincia di Savona. Questa volta è successo a Calizzano, dove un uomo di 54 anni ha avuto un incidente fatale all’interno della sua azienda agricola.

Secondo le prime testimonianze, l’uomo era impegnato a movimentare alcune balle di fieno quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un trattore. Nell’incidente l’uomo ha riportato un trauma toracico che non gli ha lasciato scampo.

