“Liguria Regione Europea dello Sport 2025”: al via il concorso per le scuole superiori

Liguria. Ha aperto questa mattina, alle ore 12, l’avviso pubblico di Regione Liguria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e ACES Italia destinato a tutte le scuole secondarie di secondo grado per la selezione del miglior video sul tema “Lo sport in Liguria: opportunità, valori ed emozioni nella pratica dell’attività fisica sul territorio ligure”. Il concorso è la prima iniziativa rivolta alle scuole nell’ambito di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, il prestigioso riconoscimento assegnato al territorio da ACES Europe.

“C’è tempo fino al 31 marzo per presentare domanda – ricorda l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – La promozione dello sport in Liguria passa anche dal coinvolgimento della cittadinanza di ogni età e abilità e grazie a questa iniziativa gli studenti possono svolgere un ruolo attivo all’interno di ‘Regione Europea dello Sport 2025’, un anno davvero importante che metterà al centro la fruizione sportiva del nostro territorio”.

