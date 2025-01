“Liguria tra Regioni che comprano meno prestazioni da sanità privata”

“La Liguria è tra le Regioni che ‘comprano’ meno prestazioni dalla sanità privata, stanziando per gli acquisti dei servizi il 12,1% della spesa totale nel 2023. A rivelarlo la Ragioneria generale dello Stato: la Liguria nel 2014 stanziava il 12,4%, quindi un 0,3% in più”. Lo comunica in una nota la Regione Liguria. “In testa alla classifica delle Regioni che spendono di più per acquistare prestazioni da privato – prosegue la nota regionale – troviamo il Lazio con il 29,3% della spesa, segue il Molise con il 28,7% e la Lombardia con il 27,2%. Al quarto posto la Sicilia con il 23,9%. Sopra la media nazionale anche la Campania (23,3%) e la Puglia con il 22%. La Liguria è, quindi, al sedicesimo posto su ventuno, attestandosi tra le regioni che puntano meno sul privato: la Valle d’Aosta con il 7,7% cui segue la Provincia Autonoma di Bolzano con il 9,9% e il Friuli con il 10,8%”.

Il riferimento è alla voce “spesa di conto economico per le altre prestazioni sociali in natura da privato” del monitoraggio della spesa sanitaria realizzato dalla Ragioneria dello Stato, voce che riporta che nel 2014 in Liguria tale spesa è stata di circa 391 milioni di euro (12,4 per cento del totale della spesa sanitaria corrente, come riferito sopra), nel 2023 di circa 445 milioni (12,1 per cento).

