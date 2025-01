Maxi evasione fiscale, quattro misure cautelari per la famiglia del compro-oro: due finiscono in carcere

Genova. Dalle prime ore di venerdì mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova, coordinati dalla procura di Genova, stanno dando esecuzione a quattro misure cautelari nei confronti di una famiglia – padre, madre e i due figli di 32 e 35 anni – titolare di un compro-oro genovese.

L’accusa è di associazione per delinquere e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: per gli inquirenti la famiglia avrebbe sistematicamente messo in atto una serie di finti trasferimenti e atti fraudolenti su beni del padre e del

figlio per evitare la riscossione di un debito con l’Erario di circa 3,8 milioni di euro legato a imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

