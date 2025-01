Seconda partita casalinga consecutiva per la Cestistica, che sabato 11 gennaio alle ore 18 ospiterà al PalaMariotti la capolista San Giovanni Valdarno. La compagine toscana ha perso solo due partite nella prima metà del campionato di A2 femminile girone A, ed è reduce dall’agevole successo interno sulla Virtus Cagliari. Le bianconere, invece, sono in un momento complicato, dopo aver inaugurato il 2025 perdendo l’imbattibilità casalinga e Francesca D’Angelo – rescissione contrattuale – nel giro di una settimana. Nella sfida d’andata il Galli Basket superò 73-51 le spezzine nella prima gara ufficiale della stagione 2024/25. A livello statistico, San Giovanni Valdarno porta tre giocatrici in doppia cifra per punti segnati di media: Marta Rossini e Milena Mioni con 12,2, Itsaso Conde Duran con 11,6. Quest’ultima è anche la miglior rimbalzista con 10,8 palloni catturati di media sotto canestro. Con l’anno nuovo il Galli Basket ha aggiunto anche Elisa Policari al roster già altamente competitivo a disposizione di coach Garcia Fernandez. La direzione di gara è stata affidata ad Alessio Chiarugi di Pontedera (PI) e Michele Melai di Calcinaia (PI). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17:55 circa.

L’articolo Nuovo impegno casalingo per la Cestistica, al PalaMariotti arriva la capolista San Giovanni Valdarno proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com