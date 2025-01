“Per battere la Juve Stabia servirà una grande partita. Il mercato? Sono molto soddisfatto del rendimento dei miei attaccanti”

“La squadra sta bene, abbiamo recuperato pienamente Vignali e Kouda, mancherà Sarr. La squadra era un po’ stanca dal punto di vista mentale, perché tre giorni prima avevamo fatto una buona partita. C’era bisogno di staccare un po’, ora la vedo bene e gli allenamenti individuali che hanno fatto a casa sono stati fatti in maniera giusta, tanto che si sono presentati in buona forma”. E’ un Luca D’Angelo misurato ma fiducioso quello che riprende il filo del discorso dopo la pausa post-Capodanno che riconsegna al suo Spezia lo stadio di casa e la possibilità di riprendere immediatamente il cammino, scrollandosi di dosso qualsiasi polvere rimasta sulle spalle dopo il ko del San Nicola. Uno Spezia che, udite udite, dovrà trovare un modo per sostituire uno degli elementi imprescindibili dell’undici titolare, quel Salvatore Esposito che è stato uno dei migliori, se non il migliore interprete dell’ottimo girone d’andata della truppa aquilotta: “Abbiamo centrocampisti con caratteristiche diverse da quelle di Salvatore, ma giocherà qualcuno che metterà le sue qualità a disposizione della squadra e per questo sono tranquillo. Dobbiamo migliorare l’aspetto delle realizzazioni dei centrocampisti: è vero che siamo messi bene a gol, ma abbiamo tante occasioni che vanno sfruttate meglio”. Uno Spezia che ha bisogno anche di quello spunto di imprevedibilità che uno come Kouda può garantire, al netto degli infortuni che non lo hanno abbandonato a partire dall’estate: “Rachid sta bene, è pronto per giocare. È un giocatore che sicuramente è molto pericoloso offensivamente, dovremo essere bravi a dargli l’opportunità. È forte in tante circostanze, nel momento in cui la condizione glielo permetterà lo sfrutteremo al massimo”. Si riparte dalla Juve Stabia, battuta, è vero, non molto tempo fa con un convincente 3-0 ne piccolo catino del “Menti” ma fra le migliori outsider della serie B visto che si tratta pur sempre di una neopromossa. E D’Angelo naturalmente non si fida: “Le partite di Serie B sono tutte difficili, compresa quella di domenica. La Juve Stabia gioca, servirà una prestazione di grande livello”.

Gennaio è anche il mese del mercato invernale. Un mercato che in casa Spezia è partito d’improvviso, necessità dovuta al nuovo infortunio di Sarr che ha mandato sul mercato il diesse Melissano, fulmineo nell’intavolare e chiudere la trattativa che ha riportato in maglia bianca Leo Chichizola: “Con l’infortunio di Sarr volevamo ci fossero tre portieri, compreso Mascardi, di altissimo livello. Dispiace per Sarr, ma lo abbiamo sostituito con Chichizola che è forte, ha grande personalità e sono molto soddisfatto. Ogni giocatore deve accettare la concorrenza e credo che sia Gori, che Mascardi e Leo lo sappiano. Giocherà chi penso possa dare di più in quel momento, non ci sarà alternanza ma nel medio periodo i portieri si possono sostituire. Lo sanno tutti e tre, con Sarr la situazione sarebbe stata identica. La scelta sarà fatta principalmente su ciò che vedo durante il periodo di allenamento”. In porta come in attacco, gioca chi dà garanzie: “La valutazione è vera, per un attaccante la continuità di partite giocate conta parecchio. Tutti hanno occasione da rete, dovremmo cercare di dare un po’ più di continuità agli attaccanti, perché ho fatto questa valutazione. A volte entrano per una partita e poi escono, non è semplice, ma sicuramente cercheremo di individuare a livello di periodi quella che può essere la coppia più funzionale”. Abbottonato su chi partirà dall’inizio, si fida delle sue punte anche se radiomercato racconta di possibili evoluzione nel breve ma soprattutto nel lungo periodo: “Di Serio sta bene, è a disposizione e si è allenato. Può giocare anche dall’inizio. È più forte degli altri ad attaccare la profondità, abbiamo costruito la squadra in base a determinate qualità delle punte: ne abbiamo due d’area, Pio e Colak, due di raccordo come Soleri e Falcinelli, e uno di profondità come Giuseppe. Un’altra alternativa? Servirebbe a poco, primo perché siamo tanti e poi perché sono più che soddisfatto del rendimento degli attaccanti. Non va valutata solo la realizzazione, ma anche il lavoro sporco che fanno. Noi siamo fortissimi se i nostri attaccanti si sacrificano nella parte di pressione in avanti e lo fanno in maniera egregia”. A proposito di mercato, D’Angelo non lo ama con il campionato aperto. Non è peraltro il solo, tanti colleghi in questi anni si sono schierati contro: ““Sono in disaccordo con l’idea di avere il mercato aperto durante il campionato. Così diventa irregolare. Abbiamo giocato una partita prima che finisse l’anno e ci saranno squadre che affronteranno questi avversari in maniera diversa, dopo il mercato. Ma dobbiamo adeguarci a queste cose. Se nessuno dei nostri chiede di andare via rimarremo così, e non credo lo faranno. È vero che gli altri si stanno rinforzando, ma noi stiamo avendo continuità di lavoro e di conoscenza, che sono cose importanti. Dobbiamo farci forza e non ci saranno stravolgimenti sul mercato”.

