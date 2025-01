Ponzanelli: “Inps deve restare a Sarzana, abbiamo messo a disposizione locali gratuitamente”

“L’INPS deve restare a Sarzana”. Così il sindaco Cristina Ponzanelli in merito alla possibile chiusura del punto dedicato ai servizi in piazza Ricchetti. “Ho già espresso e confermato – prosegue – la nostra posizione alla dirigenza INPS regionale e locale. Abbiamo messo a disposizione anche gratuitamente i locali dell’ex Tribunale, recentemente restaurato dopo anni, con ampi spazi che stanno peraltro per liberarsi per il trasferimento degli uffici scolastici nella nuova scuola”.

Nel dettaglio Ponzanelli aggiunge: “Sui locali attuali, come ho confermato direttamente alla dirigenza, siamo anche pronti a nuovi investimenti. Se la richiesta è di trovare un nuovo locale idoneo, siamo pronti a trovarlo insieme. Se invece la volontà è quello di interrompere un servizio, confidiamo che cambi. L’INPS – conclude – scelga uno spazio e confermi il punto territoriale a Sarzana, utile a tutta la val di Magra. Noi ci siamo.”

