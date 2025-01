“Recco Città della Vita”: consegnato il premio a “Tutti per Atta”

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Si è svolta questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio comunale, la cerimonia di attribuzione del premio “Recco Città della Vita”, giunto alla sua decima edizione. In questa edizione si è deciso di premiare l’associazione “Tutti per Atta”, che si dedica alla raccolta di fondi per la cura, l’assistenza e l’intrattenimento dei bambini malati, offrendo anche accoglienza alle loro famiglie. Il premio, consistente in una somma di cinquemila euro, è stato consegnato dal sindaco Carlo Gandolfo, insieme a una pergamena commemorativa, a Maurizio Masi e Alessandra Tegaldo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “Tutti per Atta”.

» leggi tutto su www.levantenews.it