Regione: “Bucci promuova una legge contro i “ladri” di panorami”

La gru alla Cervara, in un contesto meraviglioso, altera il panorama da trent’anni. Ma c’è di peggio. C’è chi il panorama lo “ruba”. Nel senso che lo sottrae alla vista dei passanti. Accade sull’Aurelia, e su tante altre strade provinciali o comunali, che offrono la meravigliosa vista del mare. Rampicanti, siepi di pitosforo, alloro, resinose e via dicendo, vengono in genere coltivate per impedire ai passanti di vedere i giardini. Passi dove le siepi servono per evitare che il passante possa guardare dentro la casa. Per difendere le proprietà basterebbe recintarla con sbarre di ferro non ricoperte di rampicante.

