Sampdoria: ufficiale Beruatto, il punto sul mercato e la complicata marcia playoff

Fatta più chiarezza sugli obiettivi societari, ribaditi dal presidente Manfredi che ha sottolineato che quello di Gestio Capital con la Sampdoria è un progetto a lungo termine sia in caso di permanenza in Serie B sia di sciagurata retrocessione, per i blucerchiati è tempo di fare i fatti in campo. Domenica alle 19,30 a Brescia per la seconda giornata del girone di ritorno, mister Semplici potrebbe poter contare su Pietro Beruatto. L’esterno sinistro proveniente dal Pisa è stato ufficializzato questa sera.

Terzino sinistro classe 1998, Beruatto ha giocato nelle giovanili della Fiorentina e della Juventus. Con i bianconeri è arrivato fino alla Next Gen. Un giocatore che si può considerare esperto della categoria viste le sue 141 presenze in Serie B condite da tre goal e sedici assist. Ci si aspetta però un’accelerata sul mercato visto che un solo acquisto alla ripresa è decisamente poco data la situazione. Anche perché numeri alla mano, come vedremo, tempo per ulteriori passi falsi non ce n’è. E lo stesso Accardi non può sbagliare la seconda sessione di fila. Manfredi ha ribadito la fiducia assumendosi colpe ma non è sfuggito quando ha detto che anche il lavoro del direttore sportivo è monitorato.

