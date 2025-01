Sanità: le prestazioni con vecchia ricetta valgono fino al 31 dicembre

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Ancora una volta il consigliere Giordano non si è informato bene: la quasi totalità delle regioni italiane ha stabilito un periodo di validità della ricetta di 180 giorni e alcune hanno introdotto una tempistica di validità ancora più ridotta. Tutti i cittadini che hanno una ricetta prescritta prima o dopo il 30 dicembre hanno tempo 6 mesi per prenotare la prestazione indipendentemente dal fatto che sia stata prenotata con il vecchio o il nuovo catalogo. La norma nazionale dice che le ricette prescritte sul vecchio catalogo possono essere erogate fino al 31 dicembre 2025”. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in risposta al consigliere Stefano Giordano.

