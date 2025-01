Sciopero per treni, autobus e scuola. Ecco le modalità delle prime agitazioni dell’anno

Genova. E’ iniziato alle 21 di ieri sera il primo sciopero dell’anno che sta interessando i lavoratori aderenti ai Cub trasporti presso gli impianti di manutenzione delle infrastrutture Rfi. L’agitazione è programmata per 24 ore e quindi terminerà questa sera con possibili disagi per i viaggiatori che oggi prenderanno il treno per spostarsi.

Sempre nel comparto ferroviario, oggi si aggiunge un’altra vertenza portata avanti dai Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. Al momento, però, stando alle informazioni di Trenitalia i disagi sulle linee liguri sono minimi.

» leggi tutto su www.genova24.it