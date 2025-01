Tragedia di Sampierdarena, l’udienza in tribunale dopo il suicidio: i bimbi restano con il padre

Genova. E’ stato dichiaro “estinto” per morte di uno dei ricorrenti il procedimento la cui udienza si è tenuta questa mattina e che riguardava il divorzio tra le 31enne che si è uccisa martedì mattina lanciandosi dal quarto piano e l’ex marito.

Il giudice Domenico Pellegrini non ha potuto far altro che chiudere la causa in corso per la separazione che comporta contestualmente l’affidamento dei figli minori al padre dei bambini che ha la potestà genitoriale visto che in corso di processo non era emersa nessuna ragione concreta per privare l’uomo del diritto-dovere a crescere i 4 bambini.

» leggi tutto su www.genova24.it