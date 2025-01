Tunnel Fontanabuona, esito positivo con prescrizioni della Via nazionale

Genova. Esito positivo con prescrizioni della Valutazione di Impatto ambientale presso il ministero dell’Ambiente sul progetto definitivo per la realizzazione del tunnel della Val Fontanabuona, opera da circa 300 milioni di euro con un nuovo svincolo sull’autostrada A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e la realizzazione di due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra, a Moconesi.

“Quella di oggi è certamente una svolta epocale per questo territorio: dopo almeno cinquant’anni di attesa, traguardiamo finalmente l’avvio dei lavori – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Si tratta un’opera strategica per la Val Fontanabuona e per tutto il Tigullio, un’area densamente abitata, meta turistica di pregio che ha bisogno di un entroterra agevolmente raggiungibile”.

» leggi tutto su www.genova24.it