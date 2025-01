Un “salvadanaio” in cui versare gli incassi della giornata: l’idea dei commercianti di Loano per aiutare un bimbo di 9 anni malato oncologico

Loano. Un vero e proprio salvadanaio, in cui le attività aderenti verseranno una parte più o meno consistente dell’incasso della giornata. E’ questa l’iniziativa a cui stanno lavorando i commercianti di Loano per aiutare la famiglia del piccolo T., che a soli 9 anni sta lottando contro una grave malattia oncologica.

Su consiglio dei medici dell’istituto pediatrico Gaslini di Genova, lo scorso anno il bimbo ha iniziato una terapia sperimentale, che in Italia viene somministrata presso un ospedale di Roma. Così lui e la sua famiglia sono partiti per la capitale, con la speranza che la nuova cura possa aiutare T. a vincere la sua battaglia per la vita.

