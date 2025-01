Una fiaccolata per ricordare l’adolescente sarzanese mancato due giorni fa

Ancora scossa dalla drammatica scomparsa di un adolescente avvenuta due giorni fa, domani 11 gennaio la comunità di Sarzana si ritroverà per ricordarlo con una fiaccolata che partirà alle 17.00 da Piazza Garibaldi e si snoderà fra viale Mazzini, Porta Romana, via Aurelia, via Nave, via Canaletto e via Castellana prima di arrivare in via Sarzanello. “Pippè, per sempre uno di noi!” è lo slogan scelto dagli amici più stretti che nonostante il dolore di queste ore hanno chiesto e ottenuto in tempi strettissimi di poter organizzare un momento di ricordo, trovando pieno appoggio del commissariato e del Comune che sarà rappresentato dal sindaco.

