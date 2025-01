Vado Ligure, ok dalla VIA nazionale per il nuovo casello di Bossarino

Vado Ligure. Esito positivo con prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero sul progetto definitivo per la realizzazione del nuovo casello autostradale di Bossarino e delle opere di collegamento alla piattaforma multipurpose di Vado Ligure.

L’istanza per l’avvio del procedimento era stata avanzata da Autostrada dei Fiori nel giugno del 2021, con la presentazione del progetto definitivo, recepite le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel corso della procedura Autofiori ha fornito tutte le integrazioni richieste, in particolare in relazione allo studio di impatto ambientale e al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. L’opera è interamente finanziata per 72.720.000 euro.

» leggi tutto su www.ivg.it