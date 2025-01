Aeroporto di Genova, un Boeing carico di merce è partito per la Guinea Equatoriale

Genova. Il consorzio GOAS ha gestito nei giorni scorsi il carico di un Boeing 767 ER300 in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova destinato a Malabo, capitale della Guinea Equatoriale. In meno di tre ore il personale della società che da circa un anno, gestisce i magazzini dello scalo genovese ha realizzato colli di dimensioni diverse consegnandoli alla rampa prima dell’orario schedulato per l’imbarco a bordo dell’aeromobile.

“È l’ennesima dimostrazione – commenta soddisfatto Andrea Giachero, presidente di GOAS e Spediporto – che l’aeroporto di Genova c’è e può svolgere una funzione importante a supporto del proprio porto, con vantaggi indubbi sia per il sistema Italia che per l’Europa tutta. Peraltro il Colombo – osserva ancora Giachero – può approfittare della congestione dei grandi aeroporti mettendosi a disposizione e permettendo al leader nazionale, Malpensa, di recuperare quei volumi sottratti dagli scali Nord Europei e spagnoli al nostro Paese grazie alle loro infrastrutture fisiche e digitali sicuramente più avanzate”.

