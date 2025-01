Carceri, Azione: “Ennesimo episodio di violenza, occorre un cambiamento”

“Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare episodi di violenza all’interno delle carceri. Ancora una volta, dobbiamo esprimere solidarietà a un agente di polizia penitenziaria, vittima di un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. L’onorevole Fabrizio Benzoni di Azione, sempre in prima linea, porta in Parlamento non solo il triste bilancio dei detenuti che perdono la vita in carcere, ma anche le drammatiche condizioni in cui operano gli agenti. Gli orari massacranti, la carenza di attrezzature e persino la mancanza di divise sono solo alcune delle difficoltà quotidiane con cui questi professionisti si confrontano.

La politica deve reagire con determinazione. Non basta una semplice espressione di solidarietà; sono necessari provvedimenti concreti e urgenti. Da tempo chiediamo che venga affrontato il problema del sovraffollamento e che i detenuti con disturbi psichiatrici e tossicodipendenti, che commettono reati, possano scontare la loro pena in strutture adeguate, dove possano essere curati e riabilitati. La possibilità di accedere all’istruzione, ai laboratori e al lavoro deve essere garantita a tutti i detenuti. Tuttavia, durante le visite alle carceri, tutti i direttori ci hanno raccontato della mancanza di spazi e strutture idonee per poter organizzare una vita quotidiana dignitosa per gli ospiti.

Nelson Mandela ha raccontato che, durante la sua detenzione, una delle cose che lo ha aiutato a non cedere alla disperazione è stata la cura di una piantina nella sua cella, vedendola crescere. Questo semplice gesto ha rappresentato per lui un segno di speranza e ci insegna che anche nelle situazioni più difficili, la possibilità di migliorare e di ritrovare la propria umanità è fondamentale.

Chiediamo con forza un cambiamento del sistema penitenziario, affinché non solo i detenuti, ma anche gli agenti di Polizia penitenziaria, possano lavorare in un ambiente più sicuro e rispettoso della loro dignità”.

Azione La Spezia

