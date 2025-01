Casello di Bossaino, Olivieri: “Ok dalla Via nazionale risposta concreta al territorio e al mondo produttivo”

Vado Ligure. “Si tratta di un passaggio veramente importante e di una risposta concreta che il territorio, sia il mondo produttivo che, in particolare, quello portuale della logistica, ma tutto il Sistema Savona attendeva da tanto, troppo tempo”. Così il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri commenta la conclusione favorevole dell’iter per la procedura nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo casello autostradale di Bossarino.

Il nuovo casello e il relativo svincolo hanno come obiettivo principale “consentire l’accesso diretto all’autostrada per il traffico pesante proveniente dai sistemi logistici del porto di Vado Ligure, destinato a consolidarsi sempre più come snodo strategico di rilievo nel panorama portuale internazionale. L’intervento contribuirà a potenziare l’efficienza logistica dell’intero nord-ovest e a promuovere lo sviluppo economico locale, riducendo, al contempo, il carico di veicoli che attualmente gravano sul casello di Savona, già caratterizzato da rilevanti criticità funzionali.”

