Genova. Andava in giro in autostrada con un carico di bici legate sopra il rimorchio, superando di oltre 30 centimetri la sagoma massima ammessa. Per questo un autoarticolato proveniente dal Veneto e diretto al porto di Genova è stato fermato stamattina dalla polizia stradale sulla A7 in direzione sud tra Busalla e Bolzaneto.

Il transito del mezzo era stato segnalato da utenti preoccupati che potesse urtare qualche cavalcavia.

» leggi tutto su www.genova24.it