Genova. Incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15.00 in via Piacenza, all’altezza delle Gavette. Un’auto e una moto si sono scontrate e due persone che erano in sella al mezzo a due ruote sono finite all’ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi, con disagi al traffico e deviazioni.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, l’automedica Golf 3 del 118 e le ambulanze della Pubblica Assistenza Molassana e della Nuova Volontari San Fruttuoso.

