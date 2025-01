Influenza, in Liguria picco raggiunto “ma non possiamo escludere una riaccensione dei virus”

Genova. “La prima settimana di gennaio ​è stata sicuramente la più pesante per l’influenza in Liguria, con molti ricoveri dovuti anche a virus diversi, la B, la A, H1N1. L’influenza continuerà a colpire anche la prossima settimana. Con una incidenza di circolazione del virus di 11,8 per mille siamo tra le prime regioni italiane​ dopo Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia”. Così l’assessore​ regionale alla Sanità Massimo Nicolò in merito alla circolazione dell’influenza in Liguria.

“Ancora di più in questa fase ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni, così come durante le vacanze di Natale, sono al lavoro per tutelare la salute dei liguri. Ringrazio anche i medici che ci hanno permesso di attivare gli influenza point, che ricordo rimarranno aperti anche durante questi ultimi tre weekend di gennaio​”, sottolinea Nicolò.

