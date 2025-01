La Cestistica resiste per tre quarti, il finale al PalaMariotti è 65-51 per la capolista San Giovanni Valdarno

Seconda sconfitta consecutiva per la Cestistica, costretta a capitolare 51-65 al cospetto della capolista San Giovanni Valdarno. Le bianconere reggono stoicamente tre quarti, poi nell’ultimo accusano la stanchezza per via delle rotazioni ristrette, permettendo al Galli Basket di fuggire e non guardarsi più indietro. Le spezzine gettano il cuore oltre l’ostacolo nonostante la situazione di emergenza, con Templari e Granzotto out oltre a D’Angelo che aveva già lasciato la Cestistica nei giorni antecedenti al match, e riescono a tenere testa alla prima forza del campionato per trenta minuti, finché reggono le energie, grazie ad alta intensità e determinazione. La partita è equilibrata fin dalla palla a due, con le bianconere che inizialmente inseguono San Giovanni Valdarno, per poi meritatamente trovarsi avanti di quattro lunghezze in più frangenti nel secondo quarto (26-22 l’ultima volta). Questo perché l’energia messa in campo dalle padrone di casa è veramente tanta, permettendo di sopperire alle lacune fisiche, soprattutto sotto canestro dove il Galli Basket trova terreno fertile con Policari e Ferreira Cruz. Nonostante qualche palla persa di troppo e una manciata di difese non impeccabili, la Cestistica comunque riesce a rimanere a contatto con le ospiti grazie all’agonismo strabordante, e all’intervallo lungo le squadre vanno negli spogliatoi sul 34-38. Nei primi quattro minuti e mezzo del terzo quarto potrebbe esserci un tappo invisibile metaforico sopra i canestri, perché entrambe le compagini sbagliano al tiro tutto quello che si può sbagliare. La retìna viene mossa nuovamente da San Giovanni Valdarno, che sblocca la situazione dalla lunetta con Rossini. Un gioco da tre punti di Missanelli porta le padrone di casa sul -3 (37-40), poi le toscane prendono nuovamente il largo sul +9, prima che Mbaye e Diakhoumpa avvicinino le bianconere sul 41-46 di fine terzo periodo. Nell’ultima frazione per la Cestistica comincia ad emergere la stanchezza: la poca lucidità porta a rallentare il proprio gioco offensivo e a calarne la creatività, permettendo così al Galli Basket di difendere efficacemente. La squadra di coach Garcia Fernandez trova così il vantaggio in doppia cifra, mentre le bianconere non hanno più le forze per provare un ultimo inseguimento. Al PalaMariotti finisce 51-65 per San Giovanni Valdarno. A seguito della battuta d’arresto, la Cestistica si ritrova attualmente nel quartetto di squadre tra il settimo e il decimo posto dell’A2 femminile di basket/Girone A con 12 punti assieme a Selargius, Salerno e Broni, con quest’ultima che sarà la prossima avversaria delle spezzine.

CESTISTICA SPEZZINA 51-65 POLISPORTIVA “GALLI” SAN GIOVANNI VALDARNO (16-16, 34-38, 41-46)

