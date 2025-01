“Limes è un progetto innovativo, direi fondamentale per il territorio, che va oltre i confini delle province e delle due regioni, Toscana e Liguria, e ci aiuta a capire la visione futura del turismo. Questa collaborazione innovativa tra la Lunigiana, le province di Massa-Carrara, La Spezia e Lucca, ci dà modo di lavorare insieme portando risorse sui territori. Il Comune di Aulla è fortemente motivato, anche per la sinergia che è già in atto con la Regione Liguria per quanto riguarda il progetto della pista ciclopedonale che unirà la Lunigiana, Aulla, al comune di Santo Stefano”. Lo dichiara in una nota Roberto Cipriani, vice sindaco di Aulla, in merito al progetto Limes, alla cui presentazione ha oggi preso parte in Comune alla Spezia.

L’articolo Limes, Cipriani: “Progetto fondamentale che ci aiuta a capire la visione futura del turismo” proviene da Città della Spezia.

