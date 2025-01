Nel 2024 sospese 681 patenti nella provincia spezzina

La Prefettura della Spezia traccia un bilancio delle attività svolte nel 2024 che hanno visto l’Ufficio del Governo impegnato su molteplici fronti. “E’ stato un anno impegnativo per la Prefettura della Spezia – ha dichiarato il Prefetto Andrea Cantadori analizzando i risultati operativi del 2024 -. Ringrazio chi mi ha preceduto in questa sede, il prefetto Maria Luisa Inversini, ma anche i miei collaboratori e tutto il personale per l’impegno profuso durante l’anno appena trascorso”.

Nel corso del 2024 sono stati adottati 38 divieti di detenzione armi e munizioni nei confronti di titolari di autorizzazioni di polizia. Il dato conferma la particolare attenzione della Prefettura al tema della sicurezza pubblica dal momento che i provvedimenti in questione vengono adottati nei confronti di quelle persone che hanno commesso reati o che si rendono autori di condotte che non garantiscono la piena affidabilità nell’uso delle armi.

