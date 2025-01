Pallanuoto/ La Pro Recco conquista tre punti a Bologna (8-14)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco conquista tre punti nella prima partita del 2025: a Bologna i biancocelesti battono la De Akker per 8-14 nell’anticipo della prima giornata di ritorno. Dopo un avvio in salita, con i padroni di casa avanti 4-2 al termine del primo tempo, i ragazzi di Sukno ritrovano ritmo e meccanismi di gioco con un break di 1-9 tra secondo e terzo quarto. Poker per Cannella migliore marcatore del match.

Pro Recco avanti due volte in avvio di gara con Di Fulvio, scaltro al volo sotto misura, e Hallock, dirompente al centro dopo il pari di Rouwenhorst (1-2). Al terzo minuto di gioco Milakovic, con l’uomo in più, pareggia con un tocco facile sul secondo palo. La Pro Recco sciupa diverse occasioni offensive, la De Akker invece capitalizza due superiorità con Cocchi e Bragantini per il 4-2 con cui a sorpresa si chiude il primo tempo.

Sukno striglia i suoi nella pausa e la ripartenza della Pro Recco è veemente: un minuto e mezzo bastano alla capolista per pareggiare con Cannella in superiorità e Di Fulvio da posizione 4. A metà tempo Francesco Condemi mette la freccia e sorpassa (4-5) con una rapida girata dopo una ribattuta della difesa di casa. Due rigori trasformati da Cannella e Iocchi Gratta aumentano il divario (4-7) a 140 secondi dal cambio campo. Il sipario sulla prima metà di gara lo fa calare Luongo con un alzo e tiro che supera Del Lungo e vale il 5-7.

» leggi tutto su www.levantenews.it