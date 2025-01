Dall’ufficio stampa del Mobilpesca Lavagna

Dura troppo poco la gara di un Lavagna nervoso, deconcentrato in alcune fasi, e che ancora non sta riuscendo a trovare trame e punti che potevano essere nelle sue corde. La trasferta non era semplice ma dopo un inizio di marca bianconera, Luce e compagni trovano una reazione, portandosi a metà gara sotto di tre reti, 6 a 3 per i camoglini. Da lì un monologo dei padroni di casa che controllano agevolmente il match.

