Podismo/ Alla Portofino Run, doppietta del Burundi

Dall’ufficio stampa della “Portofino Run”

Doppietta del Burundi, sabato 11 gennaio, alla 12esima Portofino run, che ha raccolto oltre 500 al via sul panoramico percorso con squarci fa il Castello di Santa Margherita Ligure (start della corsa), piazzetta di Portofino, spiaggia di Paraggi e suggestivi dintorni. Ottima frequentazione anche a CorriSanta, non competitiva contemporanea. Primo al traguardo della competitiva Jean Marie Niyomukiza, che, dopo un passaggio molto forte a metà (15’33”), ha trovato le energie per resistere alla vera sorpresa della giornata, il cussino Emanuele Ferrari, secondo in 31’20” e primo italiano al traguardo: “Ne vengo da una buona prestazione al Campaccio . Il podio è stato completato dall’altro burundiano Leonce Bukuru, terzo in 31’52”. Buon sesto l’altro ligure Tommaso Casanova (Team 42.195), 33’13”. Assolo del Burundi anche in campo femminile grazie a Violette Ndaykengurukuye, 35’28”, uno dei tempi migliori al femminile nella storia della corsa. Terza e prima delle liguri Laila Hero dell’Atletica Arcobaleno, ancora una volta al top della forma con 39’00”. Un partecipante illustre alla Due Perle è stato l’assessore regionale alla Protezione Civile Raul Giampedrone: “E con questa sono quattro edizioni di CorriSanta. Davvero una bella cartolina per la Liguria”.

» leggi tutto su www.levantenews.it