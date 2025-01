Premiati i giovani lettori alla biblioteca “Beghi”. Il Sistema bibliotecario archivia un 2024 pieno di successi

Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha premiato alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi” i più assidui giovanissimi lettori fra i 3 e i 12 anni iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano: 31 bambini, infatti, di numero maggiore rispetto allo scorso anno, si sono rivelati i lettori più appassionati arrivando a leggere dai da 97 a 16 libri.

Lo “Spazio Bambini e Ragazzi” della Biblioteca Beghi è un luogo di incontro non solo per i laboratori e le attività di promozione della lettura che si svolgono durante l’anno, ma soprattutto un luogo dove innamorarsi della cultura del libro e della biblioteca. I bambini della Beghi sono a tutti gli effetti un nucleo di lettori forti, affezionati alla biblioteca e assidui frequentatori, anche grazie a tutti i laboratori di promozione della lettura previsti durante l’arco dell’anno sia dalla Beghi, sia alla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” sia alla Biblioteca di Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” come confermano i dati: nel 2024, infatti, sono stati quasi mille bambini – 954 nello specifico – a partecipare ai laboratori didattici promossi dalla Biblioteca Beghi, dalla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” e dalla Biblioteca di Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori”. Non solo: oltre 800 alunni hanno visitato la Biblioteca Beghi e la Biblioteca Mazzini con i loro insegnanti fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuole medie. Un vanto per il Sistema Bibliotecario che ogni anno, rinnovando e arricchendo la stretta sinergia con il mondo scolastico, conferma la prevalenza di lettori che sono studenti dello spezzino.

