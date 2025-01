Da Massimo Costanzo, cittadino di Rapallo

Oggi, a Rapallo, presso il Parco Casale, un numero sorprendentemente elevato di cittadini si è riunito spontaneamente per manifestare il proprio dissenso nei confronti del progetto già deliberato per la costruzione di un nuovo asilo all’interno del Parco Casale. L’iniziativa, svolta in piena democraticità e nel rispetto delle opinioni di chi non condivide queste posizioni, ha rappresentato una mobilitazione pacifica e significativa.

» leggi tutto su www.levantenews.it