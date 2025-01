Serie D, la Cairese strappa un punto alla Sanremese. Nappi: “Contento della prestazione, mi tengo stretto questo pareggio”

Cairo Montenotte. Un buon pareggio utile per alimentare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” Cairese e Sanremese si sono affrontate in occasione di uno dei match valevoli per il ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone A).

La sfida, una partita in cui entrambe le squadre hanno provato ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, è terminata con il risultato di 1-1, un pari che mister Marco Nappi ha accolto con positività: “È stata una bella partita, tosta e grintosa. La mia squadra mi è piaciuta perchè abbiamo giocato a calcio. Sono contento sia della prestazione che della continuità che stiamo dando ai risultati. In occasione delle ultime partite abbiamo giocato contro tre squadre importanti. Non era facile andare a vincere a Borgaro, mentre oggi abbiamo incontrato una squadra competitiva la quale ha una classifica che non rispecchia i suoi reali valori. Mi tengo il pareggio e sono veramente molto contento della prestazione dei ragazzi”.

» leggi tutto su www.ivg.it