Spezia per confermarsi terzo incomodo tra le milionarie Pisa e Sassuolo

Il calendario 2025 catapulta lo Spezia direttamente nel pieno della corsa alle posizioni che contano. Quello che sulla carta doveva essere un approccio soft all’anno nuovo, con le neopromosse Juve Stabia e Carrarese Neri primi turni, si rivela nei fatti un doppio test fondamentale per continuare a dare la caccia a Sassuolo e Pisa, pronte a far valere la loro forza economica per dare la spallata definitiva al campionato. Ci si metta anche aver chiuso prima della sosta con il fiato corto, la prospettiva di un calciomercato fatto più di uscite che di ingressi, il derby in terra apuana già cominciato a livello istituzionale, e allora questo ritorno in campo si presenta particolarmente carico di significati.

Il fatto è che gli aquilotti hanno da una parte la possibilità di fare un capolavoro, se riescono a tenere aperta fino a primavera la corsa alla promozione diretta, e dall’altra il dovere di tenersi in ogni caso stretto un terzo posto che, la storia degli spareggi insegna, dà un grande vantaggio in ottica play-off. D’Angelo e la sua squadra, che partivano inseriti tra la terza e la quarta fascia in estate, hanno sconvolto le gerarchie e si trovano ad aver fatto solo tre punti in meno sul campo rispetto a un Pisa che negli ultimi tre anni ha speso più di quanto lo Spezia abbia fatto nel suo recente triennio in serie A.

