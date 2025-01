Una serata a scuola in vista del via alle iscrizioni, l’Einaudi-Chiodo apre le porte e presenta le novità tecnologiche dei laboratori

Torna all’Einaudi-Chiodo il tradizionale apertura serale per ragazzi e famiglie delle scuole medie interessati a visitare l’Istituto di Via XX Settembre in vista delle imminenti iscrizioni alle scuole superiori per l’anno 2025-2026. L’apertura straordinaria serale si terrà mercoledì 15 gennaio, dalle 17 alle 22. “Sebbene si tratti di un’iniziativa ricorrente, la formula serale di quest’anno rappresenta un’ulteriore occasione che diamo alla cittadinanza per toccare da vicino le novità tecnologiche che hanno arricchito i laboratori dei reparti di tutti gli indirizzi – comunica la dirigente scolastica, prof.ssa Immacolata Devincenzis, alla guida dell’Einaudi-Chiodo da quest’anno -, introdotte dal Pnrr e dai contributi di istituzioni e aziende private, grazie ai quali è stato possibile un ampio piano di riqualificazione delle dotazioni e delle attrezzature dei reparti dell’Istituto. Nell’occasione sarà possibile anche conoscere docenti e allievi che frequentano l’Istituto e che in tale occasione si adopereranno per accompagnare i visitatori nei laboratori e nei locali della scuola e per offrire spiegazioni sulle attività scolastiche e sull’offerta formativa”.

Dalla scuola ricordano altresì che la procedura di iscrizione potrà essere fatta solo ed esclusivamente in modalità online. “Lo staff di segreteria dell’Einaudi-Chiodo in ogni caso ha dato disponibilità di supporto informatico alle famiglie che riscontreranno difficoltà nella procedura di iscrizione online”, comunica l’istituto.

