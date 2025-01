Calcio/ Al Luperi pari tra Tarros e Sammargheritese

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Tarros Sarzanese – Sammargheritese 1-1 Rete: 78º Virtuosi.

Pareggia 1-1 la Sammargheritese al Luperi di Sarzana contro la Tarros, racimolando solo un punto ma soprattutto senza approfittare al meglio dello scontro diretto che vedeva quest’oggi affrontarsi Busalla e Vallescrivia.

Un campo che per caratteristiche non era congeniale agli arancioni, infatti la prestazione che ne è scaturita non è stata delle migliori, nonostante l’impegno e la voglia di vincere messa in campo dai ragazzi di Giacobbe.

Primo tempo non entusiasmante, con poche occasioni da gol e di marca più spezzina che genovese. Ma proprio allo scadere dei 2 minuti di recupero, sugli sviluppi di un corner, la Tarros trova il vantaggio: gli arancioni non riescono ad allontanare la sfera e nel “batti e ribatti” in area, Giovannoni è il più lesto in mischia a battere Raffo per l’1-0. Nella ripresa la Samm accenna una reazione più concreta e determinata, prova ad agguantare il pari ma in ripartenza sono gli spezzini a sfiorare il raddoppio, trovando soprattutto in una circostanza un Super Raffo a tenere aperta la partita. I cambi mischiano le carte, danno nuova linfa ed i tentativi arancioni vengono premiati quando sul cross di Ferrari, una deviazione presenta a Virtuosi la palla che deve solo essere depositata in rete per il gol dell’1-1 e la sua prima marcatura in arancione. La Samm rinvigorisce, rischiando qualcosa, prova a tentare il tutto per tutto nel tentativo di portare a casa la vittoria, ma Massaro prima, accentrandosi e calciando di sinistro e Casanova poi, direttamente da calcio di punizione, non riescono a battere l’estremo difensore sarzanese. Finisce in pareggio: un punto che avvicina gli Orange al Vallescrivia, scivolato oggi al secondo posto, ma che allontana di due punti il Busalla da oggi, con un girone di ritorno tutto da giocare, in vetta solitaria.

