Calcio/ Brescia – Samp 1-1: Moncini risponde a Coda, Doria in zona play out

Moncini risponde a Coda, la Sampdoria pareggia 1-1 contro il Brescia non sfruttando il vantaggio del primo tempo. Semplici porta in panchina il neo arrivato Beruatto e sulla sinistra spazio a Venuti al posto di Ioannou squalificato.

Ci prova il Brescia al 12’ con una rovesciata di Moncini ma palla a lato e tre minuti dopo la Sampdoria con la conclusione debole da parte di Depaoli. I Blucerchiati vanno vicino al vantaggio ma il tiro di Bellemo viene deviato in angolo da Lezzerini. Al 33’ si sblocca la gara: Coda di sinistro infila la palla all’angolino con il portiere delle Rondinelle che non può fare nulla. Sesta rete per l’attaccante. Dopo il gol tensione in campo e Akinsamiro ammonito per un gesto sotto il settore più caldo dei tifosi del Brescia a quanto pare dopo alcuni cori poco carini. Lo stesso giocatore nervoso viene tolto da Semplici e sostituito da Vieira. Nel finale gioco spezzettato e dopo tre di recupero Massa manda negli spogliatoi.

