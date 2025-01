Calcio, Prima Categoria. Il Vadino rinforza l’attacco, ufficiali Ciravegna e Taku

Albenga. Nonostante le dichiarazioni del dirigente Feroleto nel post partita del derby contro la San Filippo che davano chiuso il mercato invernale, la squadra arancionera si è rimessa sul mercato ed è riuscita a portare in rosa altri due giocatori. Amadeus Taku, attaccante classe 1997 in arrivo dalla Baia Alassio, era già stato ufficializzato durante l’intervista.

Oggi arriva anche la presentazione social con la maglia del Vadino, come anche quella di Nicolò Ciravegna, vero colpo di mercato di questo doppio ingresso. Il classe 2005, giovanissimo ma di grande talento, arriva dal Pontelungo dove ha preso parte a diverse gare durante la stagione. Si era parlato di una sua possibile partenza in questa finestra di mercato, ma non si conosceva ancora la destinazione.

» leggi tutto su www.ivg.it