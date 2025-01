Nella tarda mattinata di domenica la capotreno di un treno con capolinea alla stazione di La Spezia Centrale si è recata a svegliare un passeggero che si era addormentato per chiudere il convoglio a fine corsa. Il soggetto però ha reagito con insulti e sputi alla malcapitata. Il giovane, un ragazzo italiano del 2002, è stato bloccato dagli agenti della Polfer. È stato nella circostanza richiesto l’intervento del 118 per la capotreno, non colpita direttamente ma spaventata dall’atteggiamento del 23enne.

L’articolo Capotreno sveglia giovanissimo addormentato sul treno. Lui la prende a sputi e maleparole, interviene la Polfer proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com