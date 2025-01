Finale Ligure, riprendono i cantieri in città. L’assessore Folco: “Se ne sono aggiunti altri improrogabili per questioni di sicurezza”

Finale Ligure. “Passate le feste riprendono i cantieri in città. Sappiamo di creare qualche inconveniente e ce ne scusiamo ma a cantieri previsti e programmati se ne sono aggiunti altri improvvisi ed improrogabili per questioni di sicurezza”, così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure Paolo Folco .

“In via Pineta si è aggiunto un semaforo per la riparazione della vasca dell’acquedotto che avrebbe comportato seri danni ed una prolungata interruzione del servizio per molte persone in caso di rottura. La via che porta a Monticello e San Bernardino è la più colpita – afferma – perchè ha anche il cantiere di via xxv aprile dove l’acquedotto sta sostituendo alcuni sottoservizi e quello via Vespucci che ripartirà fino alla conclusione prevista nei primi giorni di marzo, dopo uno stop tecnico per concedere un subappalto”.

» leggi tutto su www.ivg.it