Genoa, Vieira: “Sono contento per come abbiamo gestito la partita e possiamo fare ancora meglio”

Genova. Una partita non facile, ma importantissima per il proseguio del campionato del Genoa quella di oggi contro il Parma. Il Grifone non ha fallito e Patrick Vieira porta così a casa 13 punti in 8 partite e la prima vittoria casalinga.

Con lui di sicuro il Genoa ha cambiato modo di affrontare le partite cercando di non buttare mai via il pallone: “Sono felice e contento, era una partita importante per noi, abbiamo fatto un passo in avanti, poi ci sono altre partite dove vogliamo fare bene, ma quella di oggi è stata bella dall’inizio alla fine. La vittoria dopo 233 giorni è arrivata con una bella prestazione, siamo felici e contenti, ma iniziamo subito a lavorare per la prossima partita”.

