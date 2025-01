Il profe del Liceo

Dunque, la nostra Annie coltiva un’affettuosa amicizia (una volta dicevano così le riviste che coltivavano il gossip) con tale Giuseppe Caldi che insegna filosofia nel locale Liceo Classico che era proprio nella via Principe Amedeo (odierna Minzoni) dove l’esuberante poetessa aveva trovato alloggio, probabilmente un B&B vicino alle odierne giostre dei giardini. Dunque, era poco distante dal Liceo, un edificio in pietra la cui presenza sulle carte comincia nei primi anni Ottanta. Oggi il palazzo ospita un Istituto comprensivo.

Come i due si fossero conosciuti, l’abbiamo già detto. La venuta di Carducci alla Spezia rappresenta un lustro per la città che fa di tutto per onorarlo con le sue istituzioni. Così, le Scuole superiori (allora la Spezia aveva Liceo ed Istituto Tecnico) organizzano un pranzo al Giappone, ristorante in del tempo, cui partecipa con i Presidi anche il corpo docente. Forse fu in quell’occasione che quel birichino di Cupido scoccò la freccia che andò dritta al cuore del Giuseppe.

A parte la storia con Annie e il pettegolezzo indiscreto che oltre trent’anni dopo De Nobili rivela nella sua corrispondenza dalla Provenza (l’abbiamo ricordato la scorsa domenica, per chi se la fosse persa c’è sotto il link per rileggersela), di Caldi non sappiamo molto.

Unica notizia è un articolo che La Giovane Democrazia, un settimanale fondato da De Nobili, dedica al Consiglio Comunale di martedì 16 marzo 1886. Nella riunione presieduta da Bartolomeo Ricco che svolgeva le funzioni di Sindaco nell’attesa di essere confermato nella carica dal Decreto Reale (allora funzionava così), si devono sbrigare alcune pratiche di tutto sommata ordinaria amministrazione. La più importante è la trattativa con la Società delle Ferrovie Mediterranee per l’apertura il successivo 1 giugno della nuova stazione di via Paleocapa. Ma si discute anche di scuole ché allora l’istruzione pubblica era un onere di esclusiva competenza comunale. Una maestra supplente definitiva nelle scuole elementari urbane viene nominata maestra definitiva, quindi si arriva al punto 10 dell’ordine del giorno con cui il Consiglio Comunale assegna l’insegnamento di Filosofia al Sig. Caldi Dott. Giuseppe che fino ad allora era stato solo Prof. Regg. Tuttavia, come si vede nell’immagine che riporta il resoconto del Consiglio Comunale, è senza impegno da parte dell’Amministrazione perché si aspetta un riordino della situazione scolastica. Questo è quanto sappiamo dello spasimante di Annie. Però, quel trafiletto che leggete nell’immagine era stato dimenticato negli ultimi centotrentanove anni.

