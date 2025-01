“In dialogo e per la pace”, incontro a Sarzana con il deputato Paolo Ciani

Domani, lunedì 13 gennaio, il ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana ospiterà alle 17.30 “In dialogo e per la pace: l’esperienza del cattolicesimo sociale per la rinascita della politica”, incontro con il deputato Paolo Ciani, indipendente eletto tra le fila del Partito democratico, segretario di Democrazia solidale, membro della Comunità di Sant’Egidio. L’incontro, introdotto da Emanuele Moggia e moderato da Francesca Castagna, vedrà Ciani dialogare con Francesco Passalacqua, ex presidente delle Acli spezzine.

