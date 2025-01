La Sampdoria delude e non va oltre il pari contro il Brescia, Semplici: “Arrabbiato e dispiaciuto, abbiamo smesso di giocare”

Brescia. “Sono arrabbiato e dispiaciuto“. Si apre così, senza mezzi termini, l’intervista di Leonardo Semplici ai canali ufficiali della Sampdoria. Il tecnico toscano si dice amareggiato per il pareggio 1-1 contro il Brescia di stasera. Un risultato che prolunga l’allarmante striscia di partite senza vittorie: dodici tra campionato e Coppa Italia. “Nel primo tempo – continua Semplici – avevamo creato le opportunità per passare in vantaggio e raddoppiare, mentre nel secondo tempo abbiamo subito gol e smesso di giocare. Questo non deve accadere. Loro sono una squadra valida, abbiamo rischiato. Bisogna dare continuità a quanto fatto vedere nel primo tempo perché bisogna fare qualcosa di più e di diverso. Stiamo lavorando e migliorando sotto certi aspetti, ma bisogna crescere molto per ottenere i risultati che vogliamo”.

Chiaramente è comprensibile la delusione del mister e dell’ambiente. La Sampdoria, pur senza fare tre punti, aveva fatto buone prestazioni nelle ultime gare. Per questo è innegabile che quello odierno sia stato un passo indietro. Tuttavia, Semplici prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Aspetti positivi ce ne sono stati tanti – dichiara infatti il mister -. Dispiace per il risultato, ma questo è il percorso che dobbiamo fare. Abbiamo commesso tante ingenuità e concesso ripartenze che potevamo evitare. Ma ben vengano in questo momento in cui siamo all’inizio del lavoro, c’è il tempo di correggere tutto e di far capire ai ragazzi che certe situazioni vanno gestite meglio”.

