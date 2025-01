Liguria, ecco il vero volto dell’inverno: crollano le temperature e venti sino a 80 km orari

Liguria. Il secondo fine settimana di gennaio porta l’inverno in Liguria, con giornate caratterizzate da cieli sereni e temperature in drastico calo. Un intermezzo artico che si preannuncia breve, visto che da martedì il termometro inizierà a risalire, ma per le giornate di domenica e lunedì il freddo sarà protagonista indiscusso, complici anche i forti venti.

“Un prepotente ingresso di correnti di origine artica, secche e fredde, porterà un sensibile calo delle temperature e condizioni di cielo terso, destinate a perdurare per buona parte della settimana entrante”, confermano da Arpal.

