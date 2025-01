Pio Esposito: “Giusto prendersi responsabilità quando le cose vanno meno bene. Grazie al supporto della gente”

Poteva essere il suo decimo sigillo personale e magari avrebbe propiziato una nuova vittoria al Picco ma così non è stato: Francesco Pio Esposito sceglie la soluzione potente e centrale ma alza la troppo la mira e la palla tocca la traversa e finisce in curva Piscina. Un errore dal dischetto che lo ha chiaramente condizionato nel resto del secondo tempo nel quale il numero 9 dello Spezia non ha mai smesso di combattere. Un atteggiamento che ha spinto i tifosi spezzini a chiamarlo sotto la Ferrovia per un coro personalizzato, lo stesso che viene scandito quando le partite le ha decise coi suoi gol, i suoi assist, gli spazi creati per i compagni. Un tributo collettivo assolvente che il giocatore ha gradito moltissimo e magari contribuisce a ricaricarlo immediatamente in vista della prossima sfida. Per ora un grazie, non banale, di un ragazzo di 19 anni che dimostra grande maturità: “Nei momenti in cui le cose vanno bene é facile prendersi i meriti, nei momenti in cui vanno meno bene é giusto prendersi le proprie responsabilità. Ci tengo a ringraziare tutta la gente che oggi mi ha supportato dopo l’errore”, scrive sui social.

