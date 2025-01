Prima Categoria. Cengio – Golfo Dianese LIVE: raccontata minuto per minuto

CENGIO – GOLFO DIANESE (-)

Giornata soleggiata, ore 15:00 al campo Pino Salvi il Cengio ospiterà la Golfo Dianese. Entrambe le squadre gioiscono per l’ottima posizione in classifica ottenuta fino ad oggi, che al momento permetterebbe l’accesso ai play-off. I granata allenati da mister Chiarlone si trovano in quinta posizione a -5 dalla vetta con una sola sconfitta subita a inizio stagione. Da allora solo risultati utili e proprio nella scorsa giornata sono riusciti a imporsi, per primi, contro il Camporosso. La Golfo Dianese, allenata da Vindigni, occupa il quarto posto. Anche loro con la maggior parte dei risultati utili, a eccezione di due sconfitte, cercheranno di accorciare le distanze dal primo posto nella speranza di potersi affidare ancora una volta ai goal di Greco, che con le sue 12 reti comanda la classifica marcatori. Il match sarà diretto dal Sig. Minniti Giorgio di Genova.

