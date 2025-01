In un incidente automobilistico avvenuto alle 10.30 circa in via Bartolomeo Maggiocco a Rapallo, sono rimaste ferite fortunatamente in modo lieve quattro persone. Sono intervenuti i militi dei Volontari del soccorso di Sant’Anna e della Croce Rossa di Santa Margherita che hanno trasportati i feriti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto la polizia municipale di Rapallo per accertare dinamica, responsabilità e riattivare la normale viabilità.

